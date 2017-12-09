ПСЖ – "Лилль" - 3:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Лиллем".
Не пропустите: Возвращение на победный путь: ПСЖ дома выиграл у "Лилля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|44
|2
|Монако
|17
|35
|3
|Лион
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|17
|25
|7
|Монпелье
|17
|23
|8
|ФК Кан
|17
|23
|9
|Генгам
|17
|22
|10
|Амьен
|16
|21
|11
|Страсбур
|17
|21
|12
|Дижон
|17
|21
|13
|Бордо
|17
|20
|14
|Сент-Этьен
|16
|20
|15
|Ницца
|16
|20
|16
|Тулуза
|17
|19
|17
|Труа
|17
|18
|18
|Лилль
|17
|18
|19
|Анжер
|17
|15
|20
|Метц
|17
|5