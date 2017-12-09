ПСЖ – "Лилль" - 3:1 (обзор)

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ПСЖ – "Лилль" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Лиллем".

Не пропустите: Возвращение на победный путь: ПСЖ дома выиграл у "Лилля". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 17 44
2 Монако 17 35
3 Лион 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 17 25
7 Монпелье 17 23
8 ФК Кан 17 23
9 Генгам 17 22
10 Амьен 16 21
11 Страсбур 17 21
12 Дижон 17 21
13 Бордо 17 20
14 Сент-Этьен 16 20
15 Ницца 16 20
16 Тулуза 17 19
17 Труа 17 18
18 Лилль 17 18
19 Анжер 17 15
20 Метц 17 5
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