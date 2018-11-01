ПСЖ - "Лилль": где и когда смотреть битву лидеров Лиги 1

В пятницу, 2 ноября, в рамках 12-го тура французского чемпионата по футболу сыграют два лидера - ПСЖ и "Лилль".

Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс". Начнется в 22:45 (мск).

Игру двух первых команд Лиги 1 на российских телеканалах покажут МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

В Великобритании - BT Sport 2, Италии - DAZN Italia, Франции - Canal+ Sport , в Испании - beIN CONNECT.

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