ПСЖ - "Лилль": где и когда смотреть битву лидеров Лиги 1
В пятницу, 2 ноября, в рамках 12-го тура французского чемпионата по футболу сыграют два лидера - ПСЖ и "Лилль".
Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс". Начнется в 22:45 (мск).
Игру двух первых команд Лиги 1 на российских телеканалах покажут МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.
В Великобритании - BT Sport 2, Италии - DAZN Italia, Франции - Canal+ Sport , в Испании - beIN CONNECT.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|33
|2
|Лилль
|11
|25
|3
|Монпелье
|11
|22
|4
|Лион
|11
|20
|5
|Марсель
|11
|19
|6
|Сент-Этьен
|11
|17
|7
|Страсбур
|11
|16
|8
|Бордо
|11
|14
|9
|Реймс
|11
|14
|10
|Ницца
|11
|14
|11
|Тулуза
|11
|13
|12
|Анжер
|11
|12
|13
|Нант
|11
|12
|14
|Ренн
|11
|12
|15
|ФК Кан
|11
|11
|16
|Ним
|11
|11
|17
|Дижон
|11
|11
|18
|Амьен
|11
|10
|19
|Монако
|11
|7
|20
|Генгам
|11
|7