ПСЖ - "Лилль": где и когда смотреть битву лидеров Лиги 1

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ПСЖ - "Лилль": где и когда смотреть битву лидеров Лиги 1

В пятницу, 2 ноября, в рамках 12-го тура французского чемпионата по футболу сыграют два лидера - ПСЖ и "Лилль".

Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс". Начнется в 22:45 (мск).

Игру двух первых команд Лиги 1 на российских телеканалах покажут МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

В Великобритании - BT Sport 2, Италии - DAZN Italia, Франции - Canal+ Sport , в Испании - beIN CONNECT.

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Команда М О
1 ПСЖ 11 33
2 Лилль 11 25
3 Монпелье 11 22
4 Лион 11 20
5 Марсель 11 19
6 Сент-Этьен 11 17
7 Страсбур 11 16
8 Бордо 11 14
9 Реймс 11 14
10 Ницца 11 14
11 Тулуза 11 13
12 Анжер 11 12
13 Нант 11 12
14 Ренн 11 12
15 ФК Кан 11 11
16 Ним 11 11
17 Дижон 11 11
18 Амьен 11 10
19 Монако 11 7
20 Генгам 11 7
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