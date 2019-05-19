ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1
В субботу состоялись все 10 матчей 37-го тура французской Лиги 1.
Победы одержали ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель", "Монако", "Сент-Этьен", "Реймс" и "Ренн", которые обыграли "Дижон", "Анжер", "Кан", "Тулузу", "Амьен", "Ниццу", "Бордо" и "Страсбур" соответственно. Кроме того, были зафиксированы ничьи в парах "Генгам" - "Ним" и "Монпелье" - "Нант".
"Сент-Этьен" – "Ницца" - 3:0
Голы: Берич, 25 - 1:0, Берич, 65 - 2:0, Амума, 81 - 3:0.
"Монпелье" – "Нант" - 1:1
Голы: Кулибали, 24 - 0:1, Молле, 76 - 1:1.
ПСЖ – "Дижон" - 4:0
Голы: Ди Мария, 3 - 1:0, Кавани, 4 - 2:0, Мбаппе, 36 - 3:0, Мбаппе, 56 - 4:0.
ПСЖ: Ареоля, Курзава (Нкунку, 87), Менье (Дагба, 77), Керер, Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария (Диаби, 78), Паредес, Мбаппе, Кавани, Мбе Со.
"Лилль" – "Анжер" - 5:0
Голы: Иконе, 2 - 1:0, Пепе, 14 - 2:0, Бамба, 69 - 3:0, Пепе, 76 (пенальти) - 4:0, Луис Араужо, 89 - 5:0.
"Монако" – "Амьен" - 2:0
Голы: Фалькао, 26 - 1:0, Головин, 82 - 2:0.
"Монако": Бенальо, Хенрихс, Жемерсон, Сидибе, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш (Рони Лопеш, 79), Глик, Фалькао (Налдо, 90), Винисиус (Фабрегас, 73).
"Бордо" – "Реймс" - 0:1
Гол: Хен Чжун Сук, 2 - 0:1.
"Лион" – "Кан" - 4:0
Голы: Депай, 49 - 1:0, Корне, 54 - 2:0, Дембеле, 64 - 3:0, Депай, 74 - 4:0.
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Менди, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 82), Терье, Ауар (Тузар, 77), Корне, Ндомбеле, Депай (Траоре, 77), Дембеле.
"Тулуза" – "Марсель" - 2:5
Голы: Лейя-Исека, 26 - 1:0, Сансон, 29 - 1:1, Сакаи, 50 - 1:2, Градель, 61 - 2:2, Н`Жи, 76 - 2:3, Товен, 90 - 2:4, Товен, 90 - 2:5.
"Марсель": Манданда, Рами (Стротман, 74), Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Окампос, Сансон, Пайет (Лопес, 80), Товен, Жермен (Н`Жи, 62).
"Генгам" – "Ним" - 2:2
Голы: Тюрам, 6 - 1:0, Менди, 35 - 2:0, Рипар, 53 - 2:1, Буанга, 56 - 2:2.
"Страсбур" – "Ренн" - 0:2
Голы: Буриго, 24 - 0:1, Юну, 90 - 0:2.
За тур до завершения чемпионата "Лион" гарантировал себе третье место в турнирной таблице, "Сент-Этьен" финиширует четвёртым. Первые две строчки давно забронировали ПСЖ и "Лилль".
"Генгам" и "Дижон" занимают две последние позиции, а "Кан" идёт 18-м и всё ещё имеет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26