ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1

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ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1

В субботу состоялись все 10 матчей 37-го тура французской Лиги 1.

Победы одержали ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель", "Монако", "Сент-Этьен", "Реймс" и "Ренн", которые обыграли "Дижон", "Анжер", "Кан", "Тулузу", "Амьен", "Ниццу", "Бордо" и "Страсбур" соответственно. Кроме того, были зафиксированы ничьи в парах "Генгам" - "Ним" и "Монпелье" - "Нант".

"Сент-Этьен" – "Ницца" - 3:0

Голы: Берич, 25 - 1:0, Берич, 65 - 2:0, Амума, 81 - 3:0.


"Монпелье" – "Нант" - 1:1

Голы: Кулибали, 24 - 0:1, Молле, 76 - 1:1.
 

ПСЖ – "Дижон" - 4:0

Голы: Ди Мария, 3 - 1:0, Кавани, 4 - 2:0, Мбаппе, 36 - 3:0, Мбаппе, 56 - 4:0.

ПСЖ: Ареоля, Курзава (Нкунку, 87), Менье (Дагба, 77), Керер, Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария (Диаби, 78), Паредес, Мбаппе, Кавани, Мбе Со.

 
"Лилль" – "Анжер" - 5:0

Голы: Иконе, 2 - 1:0, Пепе, 14 - 2:0, Бамба, 69 - 3:0, Пепе, 76 (пенальти) - 4:0, Луис Араужо, 89 - 5:0.


"Монако" – "Амьен" - 2:0

Голы: Фалькао, 26 - 1:0, Головин, 82 - 2:0.

"Монако": Бенальо, Хенрихс, Жемерсон, Сидибе, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш (Рони Лопеш, 79), Глик, Фалькао (Налдо, 90), Винисиус (Фабрегас, 73).

 
"Бордо" – "Реймс" - 0:1

Гол: Хен Чжун Сук, 2 - 0:1.


"Лион" – "Кан" - 4:0

Голы: Депай, 49 - 1:0, Корне, 54 - 2:0, Дембеле, 64 - 3:0, Депай, 74 - 4:0.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Менди, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 82), Терье, Ауар (Тузар, 77), Корне, Ндомбеле, Депай (Траоре, 77), Дембеле.
 

"Тулуза" – "Марсель" - 2:5

Голы: Лейя-Исека, 26 - 1:0, Сансон, 29 - 1:1, Сакаи, 50 - 1:2, Градель, 61 - 2:2, Н`Жи, 76 - 2:3, Товен, 90 - 2:4, Товен, 90 - 2:5.

"Марсель": Манданда, Рами (Стротман, 74), Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Окампос, Сансон, Пайет (Лопес, 80), Товен, Жермен (Н`Жи, 62).
 

"Генгам" – "Ним" - 2:2

Голы: Тюрам, 6 - 1:0, Менди, 35 - 2:0, Рипар, 53 - 2:1, Буанга, 56 - 2:2.

 
"Страсбур" – "Ренн" - 0:2

Голы: Буриго, 24 - 0:1, Юну, 90 - 0:2.

За тур до завершения чемпионата "Лион" гарантировал себе третье место в турнирной таблице, "Сент-Этьен" финиширует четвёртым. Первые две строчки давно забронировали ПСЖ и "Лилль".

"Генгам" и "Дижон" занимают две последние позиции, а "Кан" идёт 18-м и всё ещё имеет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 36 88
2 Лилль Лилль 36 72
3 Лион Лион 36 66
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье Монпелье 36 58
6 Марсель Марсель 36 55
7 Ницца Ницца 36 53
8 Ним Ним 36 52
9 Реймс Реймс 36 49
10 Нант Нант 36 47
11 Страсбур Страсбур 36 46
12 Ренн Ренн 36 46
13 Анжер Анжер 36 45
14 Бордо Бордо 36 38
15 Тулуза Тулуза 36 38
16 Амьен Амьен 36 35
17 Монако Монако 36 33
18 ФК Кан ФК Кан 36 33
19 Дижон Дижон 36 31
20 Генгам Генгам 36 26
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