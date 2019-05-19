ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1

В субботу состоялись все 10 матчей 37-го тура французской Лиги 1.

Победы одержали ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель", "Монако", "Сент-Этьен", "Реймс" и "Ренн", которые обыграли "Дижон", "Анжер", "Кан", "Тулузу", "Амьен", "Ниццу", "Бордо" и "Страсбур" соответственно. Кроме того, были зафиксированы ничьи в парах "Генгам" - "Ним" и "Монпелье" - "Нант".

"Сент-Этьен" – "Ницца" - 3:0

Голы: Берич, 25 - 1:0, Берич, 65 - 2:0, Амума, 81 - 3:0.



"Монпелье" – "Нант" - 1:1

Голы: Кулибали, 24 - 0:1, Молле, 76 - 1:1.



ПСЖ – "Дижон" - 4:0

Голы: Ди Мария, 3 - 1:0, Кавани, 4 - 2:0, Мбаппе, 36 - 3:0, Мбаппе, 56 - 4:0.

ПСЖ: Ареоля, Курзава (Нкунку, 87), Менье (Дагба, 77), Керер, Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария (Диаби, 78), Паредес, Мбаппе, Кавани, Мбе Со.



"Лилль" – "Анжер" - 5:0

Голы: Иконе, 2 - 1:0, Пепе, 14 - 2:0, Бамба, 69 - 3:0, Пепе, 76 (пенальти) - 4:0, Луис Араужо, 89 - 5:0.



"Монако" – "Амьен" - 2:0

Голы: Фалькао, 26 - 1:0, Головин, 82 - 2:0.

"Монако": Бенальо, Хенрихс, Жемерсон, Сидибе, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш (Рони Лопеш, 79), Глик, Фалькао (Налдо, 90), Винисиус (Фабрегас, 73).



"Бордо" – "Реймс" - 0:1

Гол: Хен Чжун Сук, 2 - 0:1.



"Лион" – "Кан" - 4:0

Голы: Депай, 49 - 1:0, Корне, 54 - 2:0, Дембеле, 64 - 3:0, Депай, 74 - 4:0.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Менди, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 82), Терье, Ауар (Тузар, 77), Корне, Ндомбеле, Депай (Траоре, 77), Дембеле.



"Тулуза" – "Марсель" - 2:5

Голы: Лейя-Исека, 26 - 1:0, Сансон, 29 - 1:1, Сакаи, 50 - 1:2, Градель, 61 - 2:2, Н`Жи, 76 - 2:3, Товен, 90 - 2:4, Товен, 90 - 2:5.

"Марсель": Манданда, Рами (Стротман, 74), Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Окампос, Сансон, Пайет (Лопес, 80), Товен, Жермен (Н`Жи, 62).



"Генгам" – "Ним" - 2:2

Голы: Тюрам, 6 - 1:0, Менди, 35 - 2:0, Рипар, 53 - 2:1, Буанга, 56 - 2:2.



"Страсбур" – "Ренн" - 0:2

Голы: Буриго, 24 - 0:1, Юну, 90 - 0:2.

За тур до завершения чемпионата "Лион" гарантировал себе третье место в турнирной таблице, "Сент-Этьен" финиширует четвёртым. Первые две строчки давно забронировали ПСЖ и "Лилль".

"Генгам" и "Дижон" занимают две последние позиции, а "Кан" идёт 18-м и всё ещё имеет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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