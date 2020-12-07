ПСЖ лишился трех основных игроков перед решающим матчем Лиги Чемпионов

"Пари Сен-Жермен" не сможет рассчитывать на трех основных футболистов в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм матч пропустят защитник Хуан Бернат, полузащитник Пабло Сарабия и нападающий Маурио Икарди. При этом в строй полузащитник Юлиан Дракслер.

Матч ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" состоится 8 декабря в Париже. Для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов ПСЖ достаточно сыграть вничью.

В нынешнем сезоне 28-летний Сарабия провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Икарди два забитых мяча в пяти поединках. 27-летний Бернат провел три матча без результативных действий.

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