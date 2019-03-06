ПСЖ - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов



ПСЖ – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Парк-де-Пренс"

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

6 марта на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". В Англии клубы изрядно пощекотали нервы друг другу, однако во втором тайме всего лишь 15-минутный провал "дьяволов" привел к тому, что парижане забили 2 гола и обеспечили себе комфортное преимущество перед ответным поединком, параллельно впервые огорчив Сульшера на посту тренера "Манчестер Юнайтед". В течении нескольких недель многие проводили аналогии с известным противостоянием ПСЖ – "Барселона", когда "красно-синие" выиграли первый поединок со счетом 4:0, но все равно умудрились вылететь. Стоит отметить, что в нескольких решающих аспектах ситуации не похожи: во-первых, в 2019 году Париж заработал свое преимущество в гостевом матче; во-вторых, нынешний "Манчестер Юнайтед" не является командой для выхода из сложных ситуаций. Именно потому наша редакция не станет очень уж уникальной, если скажет, что для нее ПСЖ – абсолютный фаворит.

Париж очень хорошо играет в домашних матчах еврокубков. Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы сохранить результат первой встречи против МЮ ("Наполи" на групповом этапе на "Парк-де-Пренс" так и не был обыгран!). ПСЖ проиграл лишь 2 из последних 50 домашних матчей в еврокубках. Кроме того, "красно-синие" выиграли все 15 двухматчевых противостояний после того, как добывали победу в первом выездном матче (интересно также отметить, что конкретно после побед 2:0 ПСЖ никогда не пропускал в ответном домашнем матче). Нынешняя форма подопечных Тухеля говорит сама за себя: 8 побед кряду, лишь в 2 матчах команда пропускала, а любой соперник по чемпионату уже очень давно не видит спину парижан в борьбе за первое место. Что касается травм, то, в сравнении с первым матчем, ничего не изменилось: Кавани, Неймар и Менье лечаться, однако, даже без их помощи ПСЖ смог сломить сопротивление МЮ.

Исторический фон противостояния является просто "никаким" для "красных дьяволов". "Манчестер Юнайтед" никогда не проходил в следующий этап еврокубков после поражения в первом домашнем матче. Такое случалось трижды: против "Баварии" в сезоне 2000/01, против "Милана" в сезоне 2004/05 и против "Атлетика" в сезоне 2011/12. В последнем случае дело не касалось Лиги Чемпионов, однако стоит отметить 2 интересных факта: (а) после каждого из домашних поражений "дьяволы" терпели неудачу еще и в гостях; (б) в 2 из 3 случаев речь шла именно об 1/8 финала. Парировать эту неудачную статистику можно лишь тем фактом, что нынешние подопечные Сульшера лишь дважды в 13 матчах терпели гостевые поражение от французских клубов. Как показывает практика, история – это поправимое дело, но "дьяволов" она совсем не волнует. Их главная проблема перед ответным матчем – это травмы и дисквалификации. Сразу 9 игроков не будут доступны Сульшеру, среди которых весь основной центр поля в лице Погба (дисквалификация), Эрреры и Матича (травмы). Кроме того, в лазарете все еще находятся ключевые вингеры Лингард, Марсиаль, Санчес и Мата. Пока совершенно непонятно, как Сульшер будет выходить с подобной ситуации. Понятно только одно – сейчас норвежский наставник выступает в роли ребенка, которому дали конструктор "лего" без половины деталей и сказали собрать все так, как на картинке.

Интересные факты перед противостоянием ПСЖ – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" непременно преодолевал стадию 1/8 финала ЛЧ в 6 из последних 7 случаев.

ПСЖ выиграл 50% (3 из 6) двухматчевых противостояний с англичанами в еврокубках.

"Манчестер Юнайтед" проходил французские клубы в двухматчевом противостоянии в 6 из 7 случаев. Последний раз это не удалось в сезоне 1997/98, когда на стадии 1/4 финала ЛЧ "дьяволы" были биты "Монако".

Последний раз ПСЖ не забивал в рамках Лиги Чемпионов в матче против команды из Манчестера. В сезоне 2015/16 "Манчестер Сити" оставил свои ворота "сухими". После этого парижане забивают в 23 матчах кряду.

ПСЖ проиграл лишь 1 из 9 последних домашних матчей в еврокубках против английских команд (4 победы, 4 ничьи).

В последних 6 дуэлях против английских команд на домашнем стадионе ПСЖ непременно пропускает как минимум 1 гол.

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает во Франции 4 встречи кряду. Последний раз "красные дьяволы" не смогли сломать сопротивление "Лилля" в сезоне 2005/06.

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Линделёф, Бали, Шоу – Матич, Эррера, Погба – Марсиаль, Лингард, Рэшфорд.

ПСЖ: Буффон – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Вератти – Алвеш, Дракслер, Ди Мария – Мбаппе.

Прогноз на матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед"

Исторический фон, травмы, дисквалификации и текущая форма команд отобразились в котировках букмекеров, которые дают на проход ПСЖ дальше всего лишь 1,02 против 18 на "Манчестер". В ответной встрече овердогом также являются подопечные Тухеля – 1,47 против 7,4 (4,9 – ничья).

"Красные дьяволы" лишились сразу 4 игроков, которые способны влиять на атакующий потенциал команды, оставив впереди одного лишь Лукаку – форварда, который последнее время регулярно поражает ворота средних команд, однако имеет статус "грозы неавторитетов", так как в противостояниях с топ-командами бельгиец забивает нерегулярно, да и последнее результативное действие на высоком уровне было достаточно давно. Оборона ПСЖ неидеальна, однако мы рискнем предположить, что одна из команд, а конкретно "Манчестер Юнайтед" в этом матче не забьет. Букмекеры дают на это очень хорошие коэффициенты, которые превосходят 2. Наш выбор – обе команды забьют – нет (2,1), однако еще лучшим вариантом является индивидуальный тотал второй команды меньше 1,5 (2,34).

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (2,1)