ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)

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ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" (3:0).

Видео: ПСЖ – "Марсель".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 27 71
2 Монако 27 57
3 Марсель 27 55
4 Лион 27 50
5 Монпелье 27 39
6 Нант 27 39
7 Ренн 27 38
8 Бордо 27 36
9 Ницца 27 36
10 Генгам 27 35
11 Дижон 27 35
12 Сент-Этьен 27 34
13 ФК Кан 27 32
14 Страсбур 27 31
15 Амьен 27 29
16 Тулуза 27 28
17 Анжер 27 28
18 Труа 27 28
19 Лилль 27 27
20 Метц 27 19
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