ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка Франции между ПСЖ и "Марселем" (3:0).
Видео: ПСЖ – "Марсель".
Не пропустите: ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|27
|36
|9
|Ницца
|27
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19