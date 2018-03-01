ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)

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ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка Франции между ПСЖ и "Марселем" (3:0).

Видео: ПСЖ –  "Марсель".

Не пропустите: ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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