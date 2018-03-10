ПСЖ - "Метц" - 5:0 (обзор)

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ПСЖ - "Метц" - 5:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Метцем".

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Команда М О
1 ПСЖ 29 77
2 Монако 29 63
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Монпелье 29 41
8 Ницца 28 39
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Генгам 28 35
13 ФК Кан 28 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 28 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
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