ПСЖ мог подписать Модрича

В 2012-м году французский ПСЖ мог подписать тогда еще полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Луку Модрича.

Об этом, как информирует fichajes.com, рассказал бывший спортивный директор парижан Леонардо. В частности, он поведал: " В то время мы пытались подписать Луку Модрича, но это было невозможно, потому что ранее мы уже приобрели Тиаго Силву и Златана Ибрагимовича. Покупка Модрича была слишком сложной из-за финансовых правил, поэтому мы начали искать более приемлемый вариант, остановив свой выбор на Марко Верратти ".

Напомним, ПСЖ определился с первым подписантом на зиму. | soccernews.ru