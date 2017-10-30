ПСЖ мог подписать Модрича

Теги псжлука модричзлатан ибрагимовичтиаго силва марко верратти

ПСЖ мог подписать МодричаВ 2012-м году французский ПСЖ мог подписать тогда еще полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Луку Модрича.

Об этом, как информирует fichajes.com, рассказал бывший спортивный директор парижан Леонардо. В частности, он поведал: "В то время мы пытались подписать Луку Модрича, но это было невозможно, потому что ранее мы уже приобрели Тиаго Силву и Златана Ибрагимовича. Покупка Модрича была слишком сложной из-за финансовых правил, поэтому мы начали искать более приемлемый вариант, остановив свой выбор на Марко Верратти".

Напомним, ПСЖ определился с первым подписантом на зиму. | soccernews.ru

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