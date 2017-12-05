ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму

ПСЖ грозит штраф за нарушение финансового фэйр-плей.

Как сообщает A Bola, 7 декабря в штаб-квартире УЕФА ПСЖ попробует доказать свою невиновность в нарушении ФФП при трансфере Неймара и Килиана Мбаппе.

Если вина будет доказана, то клуб получит штраф в размере 75 миллионов евро, который необходимо будет заплатить до 30 июня 2018 года.

Напомним, что ПСЖ подписал Неймара за 222 миллиона евро и арендовал Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

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