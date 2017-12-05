ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму

Теги псж

ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму

ПСЖ грозит штраф за нарушение финансового фэйр-плей.

Как сообщает A Bola, 7 декабря в штаб-квартире УЕФА ПСЖ попробует доказать свою невиновность в нарушении ФФП при трансфере Неймара и Килиана Мбаппе.

Если вина будет доказана, то клуб получит штраф в размере 75 миллионов евро, который необходимо будет заплатить до 30 июня 2018 года.

Напомним, что ПСЖ подписал Неймара за 222 миллиона евро и арендовал Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

Читайте также: ПСЖ готов продлить своего ключевого хавбека с повышением ему оклада. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 16 41
2 Лион 16 32
3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
Полная таблица

топ-5 тегов