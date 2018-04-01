ПСЖ – "Монако" - 3:0 (обзор)

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ПСЖ – "Монако" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка французской лиги между ПСЖ и "Монако".

Не пропустите: ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 31 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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