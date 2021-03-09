ПСЖ, "Монако" и "Лион" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Франции

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ПСЖ, "Монако" и "Лион" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Франции

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Франции.

Матчи этой стадии турнира запланированы на 6 и 7 апреля.

"Монако" - "Метц"

ПСЖ - "Лилль"

"Ред Стар" - "Лион"

"Шатобриан" - "Монпелье"

"Сомюр" - "Тулуза"

"Седан" - "Анжер"

"Рюмийи-Вальер" - "Ле Пюи"

"Кане Руссийон" - "Булонь"

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
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