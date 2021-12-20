ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
Фото: сайт ПСЖ
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.
"Марсель" - "Канне" 4:1
Голы: Кор, 16 - 0:1, Милик (пен), 41 - 1:1, Милик, 58 - 2:1, Луис Энрике, 77 - 3:1, Милик, 90 - 4:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Лирола (Ронжье, 68), Балерди, Пайет, Харит (Дьенг, 59), Гендузи, Гуйе (Жерсон, 68), Милик, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 59).
"Спортинг Лион" - "Сент-Этьен" 0:1
Гол: Норден, 32 - 0:1
"Сент-Этьен": Колодзейчак, Трауко (Силва, 46), Наде, Баич, Масон, Юссуф (Соу, 89), Камара, Муэффек (Гурна-Дуат, 69), Хазри, Норден (Аушиш, 68), Крассо (Рамирес, 69).
"Ред Стар" - "Монако" 0:2
Голы: Бен-Йеддер, 33 - 0:1, Бен-Йеддер, 65 - 0:2
"Монако": Сидибе (Матсима, 90), Марипан, Маецки, Дисаси, Головин (Диоп, 46), Тчуамени (Фофана, 87), Матазо, Бен-Йеддер, Фолланд (Изидор, 87), Боадю (Желсон Мартинш, 76), Якобс.
"Феньи-Ольнуа" - ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе (пен), 16 - 0:1, Икарди (пен), 31 - 0:2, Мбаппе, 51 - 0:3
"Шоле" - "Ницца" 0:1
Гол: Делор, 63 - 0:1
"Бордо" - "Ле-Жюмо" 10:0
Голы: Медиуб, 10 - 1:0, Ньянг, 28 - 2:0, Ньянг, 45 - 3:0, Пембеле, 50 - 4:0, Ньянг, 53 - 5:0, Дилросун, 59 - 6:0, Пембеле, 62 - 7:0, Ньянг, 65 - 8:0, Сиссоко, 70 - 9:0, Маджа, 77 - 10:0
Читайте также: "Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
-
1
"Наполи" удержал победу над "Миланом"
-
1
"Челси" хочет подписать защитника "Милана"
-
2
Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
-
"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу
-
Кейн прервал двухмесячную безголевую серию
-
Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ
-
"Хетафе" вырвал победу над "Осасуной"
-
"Торино" переиграл "Верону", "Сампдория" и "Эмполи" сыграли вничью в своих матчах
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
"Аталанта" назвала "Дженоа" стоимость Миранчука
-
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Буффон может оказаться в "Спартаке"
-
В "Рубине" отреагировали на слухи о возможном приглашении Черчесова
-
Мамаев продолжит карьеру в "Химках"
-
В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13