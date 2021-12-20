ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

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ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка ФранцииФото: сайт ПСЖ

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Марсель" - "Канне" 4:1

Голы: Кор, 16 - 0:1, Милик (пен), 41 - 1:1, Милик, 58 - 2:1, Луис Энрике, 77 - 3:1, Милик, 90 - 4:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Лирола (Ронжье, 68), Балерди, Пайет, Харит (Дьенг, 59), Гендузи, Гуйе (Жерсон, 68), Милик, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 59).


"Спортинг Лион" - "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Норден, 32 - 0:1

"Сент-Этьен": Колодзейчак, Трауко (Силва, 46), Наде, Баич, Масон, Юссуф (Соу, 89), Камара, Муэффек (Гурна-Дуат, 69), Хазри, Норден (Аушиш, 68), Крассо (Рамирес, 69).


"Ред Стар" - "Монако" 0:2

Голы: Бен-Йеддер, 33 - 0:1, Бен-Йеддер, 65 - 0:2

"Монако": Сидибе (Матсима, 90), Марипан, Маецки, Дисаси, Головин (Диоп, 46), Тчуамени (Фофана, 87), Матазо, Бен-Йеддер, Фолланд (Изидор, 87), Боадю (Желсон Мартинш, 76), Якобс.


"Феньи-Ольнуа" - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе (пен), 16 - 0:1, Икарди (пен), 31 - 0:2, Мбаппе, 51 - 0:3


"Шоле" - "Ницца" 0:1

Гол: Делор, 63 - 0:1


"Бордо" - "Ле-Жюмо" 10:0

Голы: Медиуб, 10 - 1:0, Ньянг, 28 - 2:0, Ньянг, 45 - 3:0, Пембеле, 50 - 4:0, Ньянг, 53 - 5:0, Дилросун, 59 - 6:0, Пембеле, 62 - 7:0, Ньянг, 65 - 8:0, Сиссоко, 70 - 9:0, Маджа, 77 - 10:0

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
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