ПСЖ, "Монпелье" и "Лез Эрбье" вышли в 1/8 финала кубка Франции

В рамках 1/16 финала кубка Франции ПСЖ, "Монпелье" и "Лез Эрбье" обыграли "Генгам", "Лорьян" и "Сейнт-Ло".

ПСЖ - "Генгам" - 4:2

Голы: Рабьо, 21 - 1:0, До, 25 - 2:0 (автогол), Тюрам, 33 - 2:1 (пенальти), Пасторе, 64 - 3:1, Н'Гбакото, 75 - 3:2 (пенальти), Маркиньос, 89 - 4:2.

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчише, Пасторе, Ло Сельсо, Рабьо, Ди Мария, Кавани, Дракслер (Нкунку, 78).

"Монпелье" - "Лорьян" - 4:3

Голы: Буанга, 7 - 0:1, Нинга, 10 - 1:1, Буанга, 32 - 1:2, Самбия, 55 - 2:2, Мбенза, 60 - 3:2, Морис, 62 - 3:3, Нинга, 64 - 4:3.

"Сейнт-Ло" - "Лез Эрбье" - 1:2

Голы: Бонгонгуи, 54 - 0:1, Бонгонгуи, 71 - 0:2, Монтут, 72 - 1:2.

Напомним, ПСЖ и "Интер" могут обменяться игроками. | soccernews.ru