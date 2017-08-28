ПСЖ может арендовать Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов евро

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе близок к переходу в ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб договорился об аренде футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро.

Скорее всего, в понедельник 18-летний Мбаппе пройдет медицинское обследование в ПСЖ.

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