ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов

У ПСЖ появился шанс впервые в своей истории стать победителем Лиги Чемпионов.

Дело в том, что парижане - единственный полуфиналист текущего розыгрыша главного еврокубка, не имеющий отношения к созданию Суперлиги Европы.

Таким образом, если УЕФА выполнит обещание и дисквалифицирует "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити", то ПСЖ останется единоличным претендентом на трофей.

Если же будет найден компромисс, то в 1/2 финала ЛЧ ПСЖ сыграет с "Сити", а "Реал" - с "Челси".

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