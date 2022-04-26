ПСЖ может избавиться от 7-8 игроков
Фото: твиттер Левена Курзава/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" может провести масштабную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, руководство французского клуба рассматривает вариант с продажей защитников Тило Керера и Левена Курзава, полузащитников Юлиана Дракслера и Леандро Паредеса. Кроме того, летом истекают контракты у вратаря Александре Летелье, полузащитников Хави Симонса и Анхеля Ди Марии, а также нападающего Килиана Мбаппе.
Напомним, что в нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но проиграл матч за Суперкубок Франции, а также вылетел из Лиги чемпионов и национального кубка.
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