ПСЖ может избавиться от Серхио Рамоса

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ПСЖ может избавиться от Серхио Рамоса

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос может в скором времени остаться без команды, сообщает Get French Football News.

По информации источника, парижский клуб рассматривает вариант с расторжением контракта с 35-летним футболистом из-за его проблем со здоровьем.

В начале июля испанец перешёл в ПСЖ из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив соглашение на два года.

Несмотря на 4-месячное пребывание в новой команде, Рамос до сих пор за неё не дебютировал. Сначала у него была травма колена, а затем повреждение икроножной мышцы.

Не пропустите: ПСЖ сомневается в возвращении Рамоса на высокий уровень. | http://soccernews.ru
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