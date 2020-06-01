ПСЖ может купить дуэт из "Лацио" за 80 миллионов евро

ПСЖ заинтересован в приобретении двух игроков римского "Лацио", пишет Get French Football News.

По сведениям издания, этим летом в Париж могут перебраться правый защитник Адам Марушич и хавбек Сергей Милинкович-Савич.

Сообщается, что за дуэт балканцев ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Марушич сыграл за "Лацио" 10 матчей и забил 2 мяча. В активе 25-летнего Милинковича-Савича 31 игра, 5 голов и 7 ассистов.

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