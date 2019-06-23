ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару

Теги псжниколя пепетрансферынеймар

ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару

ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает A Bola.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за форварда 85 миллионов евро. В составе ПСЖ Пепе может заменить бразильского форварда Неймара, который хочет вернуться в "Барселону". Что касается Пепе, то им также интересуются "Арсенал", "Атлетико", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 24-летний Пепе провел за "Лилль" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола.

Не пропустите: "Интер" сделал предложение по Пепе, "Атлетико" также вступил в борьбу за игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов