ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару

ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает A Bola.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за форварда 85 миллионов евро. В составе ПСЖ Пепе может заменить бразильского форварда Неймара, который хочет вернуться в "Барселону". Что касается Пепе, то им также интересуются "Арсенал", "Атлетико", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 24-летний Пепе провел за "Лилль" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола.

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