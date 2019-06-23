ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару
ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает A Bola.
По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за форварда 85 миллионов евро. В составе ПСЖ Пепе может заменить бразильского форварда Неймара, который хочет вернуться в "Барселону". Что касается Пепе, то им также интересуются "Арсенал", "Атлетико", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 24-летний Пепе провел за "Лилль" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола.
Не пропустите: "Интер" сделал предложение по Пепе, "Атлетико" также вступил в борьбу за игрока. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов
-
Комбаров назвал причину ухода из "Спартака"
-
Винисиус: "Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале"
-
1
ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Неймара
-
Хавбек "Аталанты" потроллил Роналду в соцсетях
-
10 провалившихся трансферов, о которых вы не знали
-
1
Лопырева: "Мои мысли будут с Месси"
-
ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару
-
Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро
-
1
ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус"
-
Харт получил предложение из Франции
-
Сарри намерен продать Хедиру
-
"Сочи" прокомментировал возможное подписание Глушакова и Комбарова
-
ПСЖ интересен хавбек "Баварии"
-
Дани Алвес может вернуться в "Барселону"
-
"Ювентус" готовиться закрыть две громкие сделки
-
"Спартак" нашел альтернативу Соучеку
-
Спортивный директор "Сочи": "До старта РПЛ осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет"
-
Эриксен откажется от перехода в "Реал"
-
Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27