ПСЖ может купить Левандовски

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает кандидатуру поляка в качестве возможной замены нападающему Килиану Мбаппе, который до сих пор не продлил контракт, истекающий летом 2022 года. Если стороны не договорятся, то ПСЖ выставит Мбаппе на трансфер и будет искать ему замену.

32-летний Левандовски в нынешнем сезоне провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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