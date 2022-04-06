ПСЖ может купить лидера "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку, сообщает журналист Адриена Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "РБ Лейпциг" готов продать игрока, но хочет получить за него 70 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что Нкунку является воспитанником ПСЖ, а в 2019 году перешел в "РБ Лейпциг" за 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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