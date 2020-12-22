ПСЖ может купить Облака

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ПСЖ может купить Облака

ПСЖ намерен усилить состав вратарём мадридского "Атлетико" Яном Облаком, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане хотят воспользоваться желанием футболиста выигрывать больше трофеев.

В прошлое трансферное окно 27-летний словенец мог оказаться в "Челси", но клубам не удалось договориться о сумме сделки.

В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 18 матчей и пропустил 13 голов. Его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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