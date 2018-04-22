ПСЖ может купить португальского голкипера
ПСЖ проявляет интерес к вратарю лиссабонского "Спортинга" Рую Патрисиу, сообщает Le 10 Sport.
По сведениям издания, парижский клуб может приобрести португальца в летнее трансферное окно. Он может заменить в команде Кевина Траппа, который хочет покинуть клуб.
Также португалец входит в сферу интересов "Наполи".
В этом сезоне 30-летний Патрисиу провел 49 матчей, в который пропустил 41 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|77
|2
|Порту
|30
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|74
|4
|Брага
|31
|71
|5
|Рио Аве
|31
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|31
|41
|8
|Боавишта
|31
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|31
|37
|10
|Портимоненсе
|31
|35
|11
|КД Тондела
|31
|35
|12
|Белененсиш
|31
|34
|13
|Морейренсе ФК
|31
|32
|14
|Витория Сетубал
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|16
|Дешпортиво Авеш
|31
|28
|17
|Фейренсе
|31
|27
|18
|Эшторил
|31
|26