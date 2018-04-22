ПСЖ может купить португальского голкипера

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ПСЖ может купить португальского голкипера

ПСЖ проявляет интерес к вратарю лиссабонского "Спортинга" Рую Патрисиу, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижский клуб может приобрести португальца в летнее трансферное окно. Он может заменить в команде Кевина Траппа, который хочет покинуть клуб. 

Также португалец входит в сферу интересов "Наполи".

В этом сезоне 30-летний Патрисиу провел 49 матчей, в который пропустил 41 гол.

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