ПСЖ может ликвидировать фанатское объединение

Руководство "Пари Сен-Жермен" может ликвидировать фанатское объединение парижского клуба, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, в клубе недовольны реакцией фанатов на вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала. Несколько дней назад болельщики устроили акцию протеста против руководства.

После этого руководство не разрешило фанатам пронести баннеры на матч Лиги 1 с "Бордо" (3:0).

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