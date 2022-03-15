ПСЖ может ликвидировать фанатское объединение

Теги псж

ПСЖ может ликвидировать фанатское объединение

Руководство "Пари Сен-Жермен" может ликвидировать фанатское объединение парижского клуба, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, в клубе недовольны реакцией фанатов на вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала. Несколько дней назад болельщики устроили акцию протеста против руководства.

После этого руководство не разрешило фанатам пронести баннеры на матч Лиги 1 с "Бордо" (3:0).

Не пропустите: ПСЖ выбирает между 10 тренерами. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt

Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов