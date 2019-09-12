ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
Руководство ПСЖ собирается защищать форварда Неймара от нападок со стороны болельщиков.
По информации L'Equipe, боссы клуба потребуют от фанатов не вывешивать оскорбительные баннеры в адрес бразильца.
Если болельщики парижан не прислушаются к рекомендациям, то они могут быть наказаны. При этом какие санкции приготовлены на такой случай, не уточняется.
Напомним, что Неймар минувшим летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубам не удалось договориться о трансфере.
Будучи уверенным в своём скором возвращении на "Камп Ноу", нападающий позволил себе несколько скандальных заявлений, которые очень не понравились фанатам команды.
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