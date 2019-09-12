ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара

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ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара

Руководство ПСЖ собирается защищать форварда Неймара от нападок со стороны болельщиков.

По информации L'Equipe, боссы клуба потребуют от фанатов не вывешивать оскорбительные баннеры в адрес бразильца.

Если болельщики парижан не прислушаются к рекомендациям, то они могут быть наказаны. При этом какие санкции приготовлены на такой случай, не уточняется.

Напомним, что Неймар минувшим летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубам не удалось договориться о трансфере.

Будучи уверенным в своём скором возвращении на "Камп Ноу", нападающий позволил себе несколько скандальных заявлений, которые очень не понравились фанатам команды.

Не пропустите: Мэр Парижа обратилась к Неймару. | http://soccernews.ru
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