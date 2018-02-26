ПСЖ может обменять Мбаппе в "Барселону"

Теги псжнеймаркилиан мбаппефилиппе коутиньобарселона

ПСЖ может обменять Мбаппе в "Барселону"Французский ПСЖ может обменять своего форварда Килиана Мбаппе в каталонскую "Барселону", информирует El Pais.

По сведениям издания, на такой шаг парижане могут пойти из-за требований своей главной звезды Неймара, который хочет, чтобы его клуб предпринял попытки подписать полузащитника "сине-гранатовых" Филиппе Коутиньо. Вполне возможно, что уже ближайшим летом ПСЖ будет готов сделать предложение об обмене Мбаппе на самого дорогого игрока в истории "Барсы".

Напомним, у Мбаппе появились трения в отношениях с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии
Антон

Сука вы где эти новости штампуете ???

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