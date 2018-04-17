ПСЖ может обменять Неймара на хавбека "Реала"

Теги псжнеймарказемирореал мадрид

ПСЖ может обменять Неймара на хавбека "Реала"В ПСЖ рассматривают вариант, при котором в клубе не удастся сохранить свою главную звезду Неймара, информирует AS.

Поэтому парижане уже определились, что в случае, если бразилец таки выразит желание перейти в мадридский "Реал", они затребуют от "сливочных" включения в сделку по 26-летнему нападающему их полузащитника Каземиро.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов