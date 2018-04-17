ПСЖ может обменять Неймара на хавбека "Реала"

В ПСЖ рассматривают вариант, при котором в клубе не удастся сохранить свою главную звезду Неймара, информирует AS.

Поэтому парижане уже определились, что в случае, если бразилец таки выразит желание перейти в мадридский "Реал", они затребуют от "сливочных" включения в сделку по 26-летнему нападающему их полузащитника Каземиро.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru