ПСЖ может обменять Неймара на Коутиньо

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ПСЖ может обменять Неймара на Коутиньо

ПСЖ всерьёз рассматривает вариант с обменом своего форварда Неймара на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

По информации Mundo Deportivo, парижане готовы расстаться с 27-летним футболистом из-за постоянных скандалов вокруг его имени.

Учитывая, что "сине-гранатовые" хотят продать Коутиньо, а лидер команды Лионель Месси заинтересован в возвращении Неймара, то сделка вполне может состояться.

В минувшем сезоне нападающий ПСЖ забил 23 мяча и сделал 13 ассистов в 28 матчах. В активе хавбека "Барселоны" 11 голов и 5 результативных передач в 54 играх.

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