ПСЖ может обновить трансферный рекорд для вратарей, информирует Ekipa.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. Предполагается, что за 25-летнего стража ворот "матрасников" следующим летом чемпион Франции будет готов выложить 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Облак пропустил 9 мячей в 12 играх за "Атлетико". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, ПСЖ готовит на следующее лето новый громкий трансфер. | soccernews.ru