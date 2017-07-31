ПСЖ может организовать парад в честь перехода Неймара

Руководство ПСЖ уже продумывает варианты презентации бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Get French Football News, боссы парижан могут организовать парад в французской столице в связи с переходом звёздного футболиста.

Напомним, что трансфер Неймара может обойтись ПСЖ в 222 миллиона евро.

Не пропустите: ПСЖ подпишет контракт с Неймаром в среду. | http://soccernews.ru