ПСЖ может организовать парад в честь перехода Неймара

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ПСЖ может организовать парад в честь перехода Неймара

Руководство ПСЖ уже продумывает варианты презентации бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Get French Football News, боссы парижан могут организовать парад в французской столице в связи с переходом звёздного футболиста.

Напомним, что трансфер Неймара может обойтись ПСЖ в 222 миллиона евро.

Не пропустите: ПСЖ подпишет контракт с Неймаром в среду. | http://soccernews.ru

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