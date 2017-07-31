ПСЖ может организовать парад в честь перехода Неймара
Руководство ПСЖ уже продумывает варианты презентации бразильского нападающего Неймара.
Как сообщает Get French Football News, боссы парижан могут организовать парад в французской столице в связи с переходом звёздного футболиста.
Напомним, что трансфер Неймара может обойтись ПСЖ в 222 миллиона евро.
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