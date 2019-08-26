ПСЖ может остаться без нападающих в матче 1-го тура Лиги Чемпионов
ПСЖ понес большие кадровые потери без стартом в Лиге Чемпионов сезоне-2019/20.
Из-за травм на 3-4 недели выбыли из строя француз Килиан Мбаппе и уругваец Эдинсон Кавани. Еще один форвард - бразилец Неймар, отбывает дисквалификацию за оскорбление арбитров после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона с "Манчестер Юнайтед" (1:3).
Таким образом, если Мбаппе и Кавани не успеют поправиться к 17-18 сентября, то ПСЖ будет играть не основными форвардами.
Жеребьевка группового турнира Лиги Чемпионов-2019/20 состоится 29 августа.
Не пропустите: Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара. | http://soccernews.ru
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