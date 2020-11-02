ПСЖ может остаться почти без форвардов в матче с "РБ Лейпциг"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может пропустить матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с немецким "РБ Лейпциг", сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, футболист получил повреждение бедра в матче 8-го чемпионата Франции с "Нантом" (3:0). Из-за травмы форвард в понедельник пропустил тренировку команды.

Матч ПСЖ - "РБ Лейпциг" состоится 4 ноября. Стоит отметить, что в лазарете парижан также находятся форварды Неймар и Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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