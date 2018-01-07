ПСЖ может отдать Моуру в аренду

Хавбек ПСЖ Лукас Моура может перебраться в "Нант".

Как сообщает Goal.com, "канарейки" хотят взять футболиста в аренду. Отметим, что переговоры между клубами длятся несколько месяцев.

В этом сезоне Моура провел всего 6 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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