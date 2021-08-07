ПСЖ может отказаться от покупки Погба из-за Месси

Фото инстаграм Поля Погба

Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в ПСЖ находится на грани срыва, сообщает ESPN.

По информации источника, если парижанам удастся заполучить бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси, то они откажутся от подписания победителя ЧМ-2018.

Дело в том, что клуб финансово не потянет трансферы и аргентинца, и француза.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает в июне 2022 года, поэтому "красные дьяволы" не исключают продажу игрока текущим летом, чтобы впоследствии не потерять его бесплатно.

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