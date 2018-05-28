ПСЖ может отказаться от трансфера Мбаппе

ПСЖ может отказаться от выкупа контракта своего форварда Килиана Мбаппе у "Монако", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям источника, вероятные проблемы парижан с их соответствием правилу финансового Fair Play могут вынудить их отказаться от приобретения 19-летнего нападающего, за ситуацией с которым внимательно следят мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, Перес видит в Мбаппе замену для Роналду. | soccernews.ru