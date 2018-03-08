ПСЖ может отказаться от услуг Конте из-за Неймара

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ПСЖ может отказаться от услуг Конте из-за НеймараФранцузский ПСЖ может отказаться от услуг главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте, который рассматривается парижанами в качестве одного из кандидатов на замену их наставника Унаи Эмери.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в стане "красно-синих" считают, что итальянец может не сработаться с их главной звездой в лице Неймара. В частности, в ПСЖ опасаются методов работы "рулевого" "аристократов", который славится жесткостью в работе и отсутствием всяческих поблажек для лидеров своей команды.

Напомним, летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками. | soccernews.ru

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