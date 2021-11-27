ПСЖ может отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"

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ПСЖ может отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб.

По сведениям Goal.com, парижане готовы рассмотреть уход Почеттино в "Манчестер Юнайтед", однако только по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что до конца сезона "МЮ" будет тренировать немец Ральф Рангник.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января текущего года. Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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