ПСЖ может отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб.
По сведениям Goal.com, парижане готовы рассмотреть уход Почеттино в "Манчестер Юнайтед", однако только по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что до конца сезона "МЮ" будет тренировать немец Ральф Рангник.
Почеттино возглавляет ПСЖ с января текущего года. Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
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