ПСЖ может отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб.

По сведениям Goal.com, парижане готовы рассмотреть уход Почеттино в "Манчестер Юнайтед", однако только по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что до конца сезона "МЮ" будет тренировать немец Ральф Рангник.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января текущего года. Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами. | http://soccernews.ru