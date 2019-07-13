ПСЖ может перехватить Хамеса у "Наполи"

ПСЖ вступил в борьбу за колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, французский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ может перехватить хавбека у "Наполи", который никак не может оформить его трансфер. Итальянский клуб хочет арендовать Родригеса с правом выкупа, а "Реал" настаивает на немедленном трансфере за 42 миллиона евро. Также игроком интересуется "Атлетико", но "Реал" не хочет усиливать конкурента по чемпионату Испании.

Напомним, что в последние два сезона 27-летний Родригес выступал на правах аренды за "Баварию", которая отказалась выкупать его трансфер.

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