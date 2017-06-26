ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"
Французский ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей каталонской "Барселоны", информирует Get Football News France.
По сведениям источника, парижане заинтересовались вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле, на которого свои планы имеют "сине-гранатовые" . Французский гранд уже уведомил 20-летнего футболиста через его окружение о готовности сделать его клубу предложение, однако ответ от него ПСЖ пока не получал.
В завершившемся сезоне Дембеле забил 10 мячей и сделал 21 результативную передачу в 49 матчах за "Боруссию".
Напомним, ПСЖ сделал предложение по защитнику дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru
опрос
главное
-
За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии
-
Евро U-21: в полуфинале турнира Англия сразится с Германией
-
Без иллюзий: итоги выступления сборной России на Кубке Конфедераций
-
Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
-
Чили - Австралия - 1:1 (обзор)
Лента новостей
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги
-
За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии
-
"Барселона" и "Арсенал" поборются за португальского вундеркинда
-
Бубнов назвал лучшего игрока в составе сборной России на Кубке Конфедераций
-
"Челси" пытается перехватить Маноласа
-
Ракитич не покинет "Барселону"
-
Дмитрий Тарасов может перейти в "Ростов"
-
На Усмана Дембеле появился ещё один претендент
-
Доннарумма: "Мне жаль, что вокруг меня создаётся такой ажиотаж"
-
Евро U-21: в полуфинале турнира Англия сразится с Германией
-
"Зенит" интересуется "новым Модричем"
-
Видаль назвал Роналду "хитрожопым"
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Шальке"
-
Мельгарехо останется в "Спартаке"
-
Чичарито рискует пропустить полуфинал Кубка Конфедераций
-
Кампль объявил об уходе из "Байера"
-
"Матч ТВ" остался без прав на показ топ-чемпионатов и еврокубков
-
Влахович стал игроком "Фиорентины"
-
"Челси" вступил в борьбу за Витоло
-
"Локомотив" - "Анкаран" - 10:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25