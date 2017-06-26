ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"

Французский ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей каталонской "Барселоны", информирует Get Football News France.

По сведениям источника, парижане заинтересовались вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле, на которого свои планы имеют "сине-гранатовые" . Французский гранд уже уведомил 20-летнего футболиста через его окружение о готовности сделать его клубу предложение, однако ответ от него ПСЖ пока не получал.

В завершившемся сезоне Дембеле забил 10 мячей и сделал 21 результативную передачу в 49 матчах за "Боруссию".

Напомним, ПСЖ сделал предложение по защитнику дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru