ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Реала"

Теги псжреал мадридчелсиэден азар

ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Реала"Французский ПСЖ заинтересовался вингером лондонского "Челси" Эденом Азаром, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением 27-летнего бельгийца, который называется одной из главных трансферных целей мадридского "Реала" на следующее лето. Ожидается, что на приобретение лидера "аристократов" руководство ПСЖ вполне может выделить очередную солидную сумму средств.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Челси".

Напомним, ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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