ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Реала"

Французский ПСЖ заинтересовался вингером лондонского "Челси" Эденом Азаром, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением 27-летнего бельгийца, который называется одной из главных трансферных целей мадридского "Реала" на следующее лето. Ожидается, что на приобретение лидера "аристократов" руководство ПСЖ вполне может выделить очередную солидную сумму средств.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Челси".

Напомним, ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru