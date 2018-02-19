ПСЖ может перехватить одну из главных трансферных целей "Реала"
Французский ПСЖ заинтересовался вингером лондонского "Челси" Эденом Азаром, информирует Daily Mirror.
По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением 27-летнего бельгийца, который называется одной из главных трансферных целей мадридского "Реала" на следующее лето. Ожидается, что на приобретение лидера "аристократов" руководство ПСЖ вполне может выделить очередную солидную сумму средств.
В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Челси".
Напомним, ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru
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