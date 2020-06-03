ПСЖ может перехватить трансферную цель "Арсенала"

"Пари Сен-Жермен" вступил в борьбу за ганского полузащитника мадридского "Атлетико" Томаса Партея, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Арсенал".

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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