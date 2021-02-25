ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдуму, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "Ливерпулем". Таким образом, хавбек может достаться ПСЖ бесплатно. Также Вейналдумом интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Вейналдум провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. 

Не пропустите: "Ливерпуль" может заменить Вейналдума чемпионом Евро-2016. | http://soccernews.ru
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