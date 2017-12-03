ПСЖ может перехватить трансферную цель "Реала"

Французский ПСЖ в зимнее трансферное окно может подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу.

Как информирует испанская пресса, парижане вполне будут готовы заплатить за 23-летнего вратаря басков, который стал одной из главных трансферных целей мадридского "Реала" в январе, прописанные в его контракте в качестве суммы отступных 20 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ определился с заменой для Кавани. | soccernews.ru