ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна
Фото инстаграм Эдуардо Камавинга
ПСЖ ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, парижский клуб активизировал контакты касательно перехода 18-летнего футболиста.
Сам французский хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро, хочет сменить команду до закрытия ТО.
В прошлом сезоне Камавинга сыграл за "Ренн" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13