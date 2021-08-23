ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна

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ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

ПСЖ ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижский клуб активизировал контакты касательно перехода 18-летнего футболиста.

Сам французский хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро, хочет сменить команду до закрытия ТО.

В прошлом сезоне Камавинга сыграл за "Ренн" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

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