ПСЖ может подписать еще одного Килиана Мбаппе

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, речь идет о 11-летнем хавбеке, который занимается в футбольной школе города Руасси-ан-Бри.

Эта школа известна тем, что в ней занимался хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба.

Всем известный 20-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 72 матча и забил 44 гола.

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