ПСЖ может подписать еще одного Килиана Мбаппе
ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Килиана Мбаппе.
Как сообщает Le Parisien, речь идет о 11-летнем хавбеке, который занимается в футбольной школе города Руасси-ан-Бри.
Эта школа известна тем, что в ней занимался хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба.
Всем известный 20-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 72 матча и забил 44 гола.
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|24
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|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14