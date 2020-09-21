ПСЖ может подписать хавбека "Ювентуса"
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к немецкому полузащитнику туринского "Ювентуса" Сами Хедире, сообщает Sky Germany.
По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста до закрытия трансферного окна.
Напомним, что главный тренер "Ювентуса" Антонио Конте не рассчитывает на Хедиру. Хавбек готов покинуть клуб, но требует от туринцев три миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2021 года.
33-летний Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. Ранее он играл за "Реал" и "Штутгарт". За сборную Германии сыграл 77 матчей и забил семь мячей.
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|Болонья
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|СПАЛ
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|Брешия
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