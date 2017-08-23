ПСЖ может подписать Мбаппе через год

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ПСЖ может подписать Мбаппе через годПСЖ может подписать форварда "Монако" Килиана Мбаппе через год, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, парижане, скорее всего, предпримут конкретные шаги по подписанию 18-летнего нападающего монегасков уже следующим летом. Такое решение "красно-синих" объясняется желанием клуба не нарушать правил финансового Fair Play, что ввиду ранее потраченных 222-х миллионов евро на Неймара было бы весьма затруднительно сделать.

Напомним, Мбаппе хочет остаться в "Монако". | soccernews.ru

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