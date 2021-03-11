ПСЖ может подписать Роналду в случае ухода Мбаппе
Парижский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, французский клуб может попробовать подписать португальца в том случае, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе. Также ПСЖ по-прежнему интересуется аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов продать 36-летнего Роналду за 60 миллионов евро, так как клуб хочет уменьшить зарплатную ведомость. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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