"ПСЖ" может подписать Салаха

Теги мохамед салахпсжливерпуль

"ПСЖ" может подписать СалахаФото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Как сообщает The Mirror, летом "ПСЖ" предпримет попытки подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Отмечается, что переговоры пройдут лишь в том случае, если Килиан Мбаппе откажется от продления контракта с клубом. Действующий контракт звезды «ПСЖ» и сборной Франции рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне египтянин 34 раза вышел на поле и забил 20 мячей.

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